وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه وفقا لآخر الإحصاءات، ما زالت مصر في المستوى المتوسط بشأن انتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي: "هناك نحو 860 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن ومصر بعيدة عن مرحلة الخطر حتى اللحظة".

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى "أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة".

وأضاف: "الأسبوع المقبل مهم جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا".

كما أكد مدبولي على أن جميع السلع متوفرة في البلاد لمدة تكفي أكثر من 3 أشهر.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أجرى اجتماعا تطرق إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في شتى المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك بين الري والزراعة.