جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي صدر بعد ظهر الخميس، أفاد فيه بأن من بين المصابين 4 من العاملين في مسلخ الدجاج الإسرائيلي الموبوء في منطقة "عطروت" بالقدس.

وتتراوح أعمار المصابين بين 30 و45 عاما، بينما تعود الإصابة الخامسة لسيدة ثلاثينية من بلدة بدو شمال غرب القدس، والتي نقلت إليها العدوى من زوجها العامل في ذلك المسلخ الموبوء.

وجرى نقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي في بعض فنادق رام الله، ومستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 160 إصابة.

ومن المقرر أن يجري مساء الخميس استلام 250 عاملا من العاملين في مسلخ الدجاج الموبوء في عطروت بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، ووزارتي العمل والصحة، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي في فنادق رام الله لأخذ عينات منهم للفحص.