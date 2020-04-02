وأظهر التسجيل عملية إطلاق الصارخ التركي، الذي استهدف مدينة العجيلات غربي طرابلس، من على متن بارجة تركية في البحر المتوسط.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، أن بارجه تركية موجوده في البحر المتوسط استهدفت العجيلات بصورايخ من دون وقوع خسائر، واصفا ذلك بـ"التطور الخطير".

وقال المسماري على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تدخل القوات البحرية التركية مستمر، حيث كانت في السابق البوارج التركية ترافق سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين".

ونشر المسماري صورة لحطام أحد الصواريخ الذي أطلقته البارجة، فيما تداولت وسائل إعلام ليبية عددا آخر من الصور.

من جانب آخر، رحب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واعتبرها مهمة للأمن القومي الليبي والدولي.

وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تعليقا على إعلان إطلاق العملية: "الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن القومي ليس الليبي فقط بل الدولي".

وأضاف: "هذه القضية خطيرة للاتحاد الأوروبي، فمع سيطرة المليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية، وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطير جدا على هذه الدول".