وانتشرت في بداية مارس الماضي، صور تكشف تكدس وتزاحم مواطنين مصريين الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" من أجل السفر إلى الخارج.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية لقطات لمواطنين يتزاحمون على مقار البنوك وآلات الصرف الآلي، أثارت مخاوف بالنظر إلى إمكانية نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأدت تلك الصور إلى ردود أفعال عدة وتجاوبا فوريا من قبل السلطات، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا عاجلا لإيجاد حلول فورية لمشكلة تكدس وتزاحم المواطنين.

وكشفت وقتها وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، عن إجراءات عاجلة لتفادي تكرار تلك المشكلة في ظل إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد.

والأربعاء، نشر مجلس الوزراء المصري لقطات جديدة، تظهر مشاهد استلام المواطنين من كبار السن مرتباتهم التقاعدية "المعاشات" في إطار من النظام ومراعاة الإجراءات الاحترازية بشأن الوباء.

واستقبل نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات أصحاب المعاشات في مصر لاستلام معاشاتهم، الأربعاء، حيث أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير تلك العملية على مستوى الجمهورية.

وكشف طلعت عن وضع خطة للحد من التكدسات داخل المكاتب، وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ علي مسافات آمنة بين المواطنين.

وأظهرت الصور وجود علامات واضحة على الأرض توضح أماكن وقوف المواطنين مع مراعاة مسافات الابتعاد الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير مقاعد وضعت على مسافات مناسبة.

وأعلنت مصر، الأربعاء، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 22 مريضا خرجوا من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 179.

وإجمالا، بات العدد الذي تم تسجيله في مصر للإصابات بفيروس كورونا 779 حالة، فضلا عن 52 حالة وفاة.