وأضافت الوزارة أنه تم استبعاد 2691 حالة جاءت نتائج تحليلها سلبية، كما ارتفع عدد الوفيات في المغرب إلى 39 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن أعمار المصابين بالفيروس في البلاد تتراوح بين شهرين و96 عاما، وأن عدد حالات الشفاء يبلغ 26 حالة، وفق ما نقلت "رويترز".

واتخذ المغرب إجراءات مبكرة لاحتواء تفشي الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كجائحة، من بينها إغلاق المدارس ووقف جميع الأنشطة الثقافية والرياضية وحظر التجمعات وإغلاق المجال الجوي.

كما فرضت البلاد حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس، على أن تمتد إلى 20 أبريل.