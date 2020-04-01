وقال المسماري على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "إن تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين"

ونشر المسماري صورة لحطام أحد الصواريخ الذي أطلقته البارجة، فيما تداولت وسائل إعلام ليبية عددا آخر من الصور.

من جانب آخر، رحب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أمس الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واعتبرها مهمة للأمن القومي الليبي والدولي.

وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، تعليقا على إعلان إطلاق عملية "إيريني": "الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، دول الاتحاد الأوروبي من خلال رصدهم لتصريحات (الرئيس التركي) رجي طيب أرودغان وصول مهاجرين من البحر لأوروبا".

وأضاف: "هذه القضية خطيرة للاتحاد، فمع سيطرة المليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطير جدًا على هذه الدول".