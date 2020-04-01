أعلن الناطق باسم مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، تكليف بلدية الكويت بإغلاق أنشطة تصليح وبيع قطع غيار السيارات ووضع ضوابط لذلك، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
كما قرر المجلس تكليف وزير التربية الكويتي باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعليم عن بعد بصورة اختيارية بناء على رغبة أولياء أمور الطلبة.
ووافق المجلس على كليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية بالاستغناء عن خدمات المتطوعين تجنبا من انتقال العدوى.
يذكر أن الأيام الأخيرة قد أظهرت شهدت تسجيل العدد الاكبر من الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الهندية، وخاصة في منطقة الشويخ الصناعية التي تتركز فيها انشطة تصليح السيارات.