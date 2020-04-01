كما قرر المجلس تكليف وزير التربية الكويتي باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعليم عن بعد بصورة اختيارية بناء على رغبة أولياء أمور الطلبة.

ووافق المجلس على كليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية بالاستغناء عن خدمات المتطوعين تجنبا من انتقال العدوى.

يذكر أن الأيام الأخيرة قد أظهرت شهدت تسجيل العدد الاكبر من الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الهندية، وخاصة في منطقة الشويخ الصناعية التي تتركز فيها انشطة تصليح السيارات.