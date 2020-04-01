وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حسام راضي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأن السيسي اجتمع مع كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل.

وأضاف راضي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض الإجراءات الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في شتى المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك بين الري والزراعة.