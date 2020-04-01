وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزراة تسجيل 157 حالة إصابة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الإصابات كانت من جراء الاختلاط بمرضى سابقين، باستثناء حالة واحدة مرتبطة بالسفر والقدوم من الخارج.

كما أكد المتحدث شفاء 99 حالة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات التعافي الكلي في المملكة إلى 264.

وأشار المتحدث إلى وقوع 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 16 حالة.

والثلاثاء قال وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن، في مقابلة تلفزيونية، إن المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال، لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف الوزير أن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام، إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.