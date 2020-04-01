ووصلت الرحلة إلى القاهرة، قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، وقد أجرت أطقم الحجر الصحي بالمطار الفحوصات الطبية على كافة ركاب الرحلة.

وتم إخضاع جميع الركاب إلى الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم نقلهم إلى الحجر الصحي، داخل أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة الدولي، الذي تم تجهيزه ليصبح مقرا لعزل المصريين العائدين من الخارج.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار وزارة الصحة والسكان المصرية، بإلزام كافة العائدين من الخارج بدخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من وباء "كوفيد-19".

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني في البلاد، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري.

وتم استثناء 5 حالات من التعليق، هي رحلات الشحن الجوي، ورحلات "الشارتر" لتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، والرحلات الداخلية.