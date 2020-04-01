وأوضحت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أنها أطلقت المنصة بالتعاون مع وزارة الصحة، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الدولة.

وتهدف منصة "وقاية" أيضا إلى التعريف بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها لسلامة وصحة الأفراد من أي أمراض أو أوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتتميز منصة "وقاية" بسهولة التصفح وبأنها متاحة للجميع، بالإضافة إلى كونها مصدرا موثوقا لجميع المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث تقدم أحدث الأخبار والمستجدات الرسمية المتعلقة بالفيروس.

كما تقدم المنصة مقاطع الفيديو التوعوية وأفضل النصائح والممارسات الطبية التي تساعد الفرد على وقاية نفسه وأفراد أسرته، كما سيحظى المستخدمون بفرصة التواصل مع الخبراء وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم من خلال قسم "شاركنا" على المنصة.

وتأتي منصة "وقاية" الإلكترونية ضمن جهود حكومة الإمارات وعملها بشكل وثيق مع مختلف الإدارات الصحية والمسؤولين في القطاع الصحي داخل الدولة، بالإضافة إلى الشركاء من مختلف دول العالم، لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتصدي لانتشار الفيروس.

ويمكن الوصول إلى منصة "وقاية" عبر الرابط التالي:

http://www.weqaya.ae/