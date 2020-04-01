وجاء التوضيح إثر تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء البلاد، وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في منشور على "فيسبوك" أن ذلك الأمر "غير صحيح ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك في مصر".

وأوضح المجلس أن كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي، وفقا للمواعيد اليومية منذ إعلان قرار حظر التجوال.

وكشف أنه في حال إصدار أي قرارات جديدة، فإنه "سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي"، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق، وهز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 157، بعد شفاء 7 حالات جديدة، فيما تم تسجيل 54 إصابة جديدة و5 وفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة أثبتت التحاليل إيجابيتها للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وبهذا، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الثلاثاء، 710 حالات، من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.