وقال تبون في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الحكومة الجزائرية قادرة على التعامل مع الموقف، رغم التراجع في عائدات الطاقة التي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وكانت الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، قررت في وقت سابق هذا الشهر خفض الإنفاق العام بنسبة 30 في المئة، وتقليص الاستثمار في مجال الطاقة إلى النصف لهذا العام ليصل إلى 7 مليارات دولار بعد أن تسبب فيروس كورونا في تراجع حاد في أسعار النفط العالمية.

وأشار تبون إلى أن الجزائر تمتلك القدرات الكافية للتعامل مع الأزمة. وقال إنه فيما يتعلق بالمواد الغذائية فإن المخزون يكفي خمسة أشهر على الأقل.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده ستمدد الأسبوع المقبل إغلاق المدارس والجامعات والمساجد، وفق "رويترز".