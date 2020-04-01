وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في إفادة صحفية يومية، إنه تم استبعاد 2298 حالة، بعد أن جاءت تحاليلها سلبية كما ارتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة، في حين تماثلت 24 حالة للشفاء.

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس، وحتى 20 أبريل المقبل.

وقامت الحكومة بإجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي.

كما أنفق 2 مليار درهم (نحو 200 مليون دولار) لتوفير 1000 سرير إضافي للإنعاش، و550 جهاز تنفس صناعي و100 ألف جهاز لأخذ عينات دم وأجهزة تحليل خاصة بفيروس كوفيد-19، وفق ما نقلت "رويترز".