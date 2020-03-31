وقال وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، في مقابلة تلفزيونية، إن المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال، لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم.

وقال وزير الحج السعودي إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام، إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما قال الوزير إن السعودية تقدم الرعاية لحوالي 1200 شخص حضروا للعمرة وقطعت بهم السبل للعودة لبلدانهم.

وأعلن عن حرص الوزارة على إعادة جميع المبالغ للأشخاص الذين خططوا للحضور للعمرة، وحصلوا على التأشيرات، ودفعوا المبالغ، ثم لم يستطيعوا السفر.

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية مشددة في إطار خطة شاملة لمواجهة تفشي وباء كورونا.