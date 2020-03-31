وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه مع شفاء الـ50 حالة الجديدة من فيروس كورونا، يرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 165 شخصا.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالتي وفاة لمقيمين في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في السعودية إلى 10 وفيات.

وكانت السعودية قد أعلنت الاثنين، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة، ومنع التجول فيها.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السعودية، إنها اتخذت هذه الإجراءات "في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة، بمنع انتشار فيروس كورونا".

وأشار أن هذه الإجراءات "تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، مهيبة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.