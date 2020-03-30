وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن كافة حالات الإصابة الجديدة لمصريين، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى مخالطين لحالات إصابة جرى التأكد منها في وقت سابق.

وأوضح مجاهد أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد وصل إلى 150 حتى اليوم.

وأشار إلى أن حالة الوفاة الجديدة في مصر لامرأة في الرابعة والأربعين من العمر توفيت فور وصولها إلى المستشفى وهي من محافظة القاهرة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتىليوم الاثنين، هو 656 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 41 حالة.

وقال إن جميع الحالات الإيجابية للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.