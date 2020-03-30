وذكر بيان مصور نشره المتحدث العسكري أن "القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها لقياداتها التخصصية للقيام بمعاونة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تدوير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحي بالدولة، حفاظا على استمرارية تقديم العلاج الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "استقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرة نقل عسكرية، محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التي تم استيرادها من الخارج، وذلك بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي".

وذكر البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم الطائرة، من حيث التعقيم وقياس درجة الحرارة والتحليل للتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم".

وتابع "يأتي ذلك في إطار تعاون القوات المسلحة مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، وانطلاقا من دورها كحصن وسند للشعب المصري للخروج من تلك الأزمة بما يحفظ سلامة وصحة أبناء هذا الوطن".

وكانت مصر قد أعلنت حظر التجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، الأسبوع الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن من ينتهكون الحظر سيتعرضون للعقاب بموجب قوانين الطوارئ.

كما مدت السطات إيقاف رحلات الطيران وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 15 أبريل المقبل.وأغلقت المقاهي والنوادي ومراكز التدريب الرياضية، فيما يقتصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل إلى المنازل.

أما المتاجر، باستثناء متاجر الإمدادات الغذائية والصيدليات، فتغلق أبوابها من الخامسة مساء أي قبل ساعتين من بدء سريان الحظر وفي عطلات نهاية الأسبوع.