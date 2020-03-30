وأكدت الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية الخاصة بفيروس كورونا أن "التعليم في دولة الإمارات يعتبر أولوية، ويحظى بدعم ومتابعة من القيادة، والتي تتابع سير العملية التعليمية بشكل متواصل لضمان مستقبل الطلبة، ولضمان استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية، والحفاظ في نفس الوقت على أمن وسلامة طلبتنا والمجتمع المدرسي، فقد تم اعتماد استمرارية العمل بنظام التعليم عن بعد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت أن الوزارة قامت خلال الفترة القليلة الماضية بإجراء استطلاع رأي، تفاعل معه أكثر من 185 ألف طالب وولي أمر بهدف تحسين تجربة التعليم عن بعد، وقامت الوزارة وبناء على مخرجاته بإعادة جدولة الخطة الدراسية، بما يضمن استدامة التعليم والتعلم، وسيتم تفعيلها ابتداء من الأربعاء القادم، كما يتم حالياً تحديث آليات التقويم والامتحانات وتطويرها، لكافة الأنظمة التعليمية في الدولة، سواء التعليم العام والعالي للعام الدراسي الحالي.

وبيّنت أن وزارة التربية والتعليم تعمل باستمرار لتحسين هذه التجربة، وتطويرها في المرحلة المقبلة، من خلال إضافة حلول ذكية وتطبيقات تفاعلية، تصب في تحقيق مخرجات العملية التعليمية، بمختلف المراحل الدراسية، حيث أضافت الوزارة تطبيقات وحلول ذكية للمنظومة التعليمية، سيتم توظيفها واستخدامها خلال الفترة القادمة، مثل منصة ألف، ومنصة أليكس المتخصصة في الرياضيات للمراحل العليا، ومنصة ماتفك لمراحل الطفولة المبكرة، ومنصة نهلة وناهل المتخصصة في رفع مهارات القراءة، والتي ستكون متاحة لجميع المراحل الدراسية، وفي منظومة التعليم الحكومي والخاص.

وحثت الضحاك أولياء الأمور لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في المنازل، وتشجيعهم على الالتزام والاستمرارية في التعليم عن بُعد، كما ذكرت أن الوزارة تنظم بشكل مستمر جلسات إرشادية لأولياء الأمور حول التطبيقات المستخدمة في نظام التعليم عن بعد لتمكينهم من دعم أبنائهم ومتابعتهم خلال الفترة القادمة.