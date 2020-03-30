وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، فإن مراكز المسح من المركبة ستكون مماثلة لمواصفات المركز الذي افتتح، يوم السبت، في مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

ويوم السبت، قال الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في تويتر "افتتحت اليوم مركز الفحص من المركبة الذي أقامته -صحة- للأفراد للكشف عن فيروس كورونا".

وأضاف أن ذلك يأتي "ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس".

وتابع "الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، السبت، تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى الرابع من أبريل، فيما وصل عدد المصابين، يوم الأحد، إلى 570.

وتوصي الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

وتنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.