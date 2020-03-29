جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المصريون بأداء العاملين في المهن الطبية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وحض الأطباء في مصر الناس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على البقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

وفرضت مصر حظر تجول ليليا، الأسبوع الماضي، لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء الوباء الذي أسفر عن أكثر من 30 ألف وفاة في العالم.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.