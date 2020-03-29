وقال أكرم التوم وزير الصحة، عبر حساب مجلس السيادة الانتقالي على فيسبوك، إن الحالة السادسة لمصاب في الستين من عمره.

وكان السودان، الذي أعلن حالة الطورائ الصحية الأسبوع الماضي، سجل وفاة واحدة بسبب الفيروس.

وفرض السودان حظرا للتجول خلال الليل، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، كما أغلق المطارات والموانئ والمعابر البرية.

وبموجب القرار الذي أصدره مجلس السيادة، فإن الشحنات الإنسانية والتجارية والدعم الفني تستثنى من تلك القيود.

وعلقت الحكومة، في 14 مارس الجاري، الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي ابراهيم، السبت، وضع نفسه في العزل الصحي، بعدما تبين أنه قابل أحد المصابين بكوفيد-19، من دون أن تظهر عليه أعراض.

وأشار إبراهيم، في بيان، إلى أنه صار "في عزل شخصي"، موضحا "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة".