وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على موقع تويتر" بحثت هاتفياً مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجسيد مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية"على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته".

وأضاف "نُقدّر دعوة البابا للوحدة العالمية، والتآزر خلال هذه الظروف.ستبقى دولة الإمارات جسر الخير والسلام والعون لشعوب العالم".

ويوم السبت،افتتح الشيخ محمد بن زايد، "مركز الفحص من المركبة"، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في تويتر "افتتحت اليوم مركز الفحص من المركبة الذي أقامته -صحة- للأفراد للكشف عن فيروس كورونا".

وأكد أن ذلك يأتي "ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس".