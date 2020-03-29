وفي بيان، قالت السفارة الأميركية بالخرطوم إن الولايات المتحدة ستقدم 8 ملايين دولار لمحاربة انتشار وباء كوفيد 19.

ومن شأن تلك المساعدات توفير الدعم والإمدادات ذات الصلة بالشؤون الصحية لتعزيز أنظمة شبكة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في السودان.

وأضاف البيان أن المساعدات تأتي بالإضافة إلى مبلغ الدعم الذي قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "يو إس إيد"، للحكومة السودانية في 2019-2020 بقيمة 45 مليون دولار في إطار دعم البرامج الصحية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى خمسة إصابات عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا إلى البلاد.

وكان السودان قد أعلن فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بهدف الحد من تفشي "كوفيد-19"، وقررت السلطات إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري.