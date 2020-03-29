وتم إغلاق كافة مداخل المدينة ومخارجها ومنع أي عملية دخول أو خروج للسيارات أو الأشخاص من المدينة أو إليها، باستثناء الحالات المحددة التي يتم استثناؤها من حظر التجول. وفق ماذكرت وكالة الأنباء الموريتانية.

وقامت القوات الأمنية والعسكرية بإغلاق شامل لمحطات النقل ووضع حراسة مشددة على" كيهيدي" التي تعد أول مدن الداخل الموريتاني تسجل إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل نظمت ولاية كوركول حملة توعوية مكثفة عبر 12 سيارة تحمل مكبرات الصوت تدعو المواطنين إلى التزام تعليمات الجهات الصحية و الإدارية و الأمنية فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذت ضد انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكانت السلطات الأمنية في موريتانيا قد أعلنت في وقت سابق منع التنقل بين العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية، وذلك بعد تسجيل البلاد خمسة إصابات مؤكدة بكورونا.

وتفرض موريتانيا حظر تجوال على كافة أنحاء البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، كخطوة وقائية، خوفا من تفش أكبر للوباء.