وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، أن حالات الوفاة الأربعة لمقيمين في المدينة المنورة وجدة.

وأشار إلى تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1299 إصابة، لافتا إلى شفاء 29 إصابة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 حالة.

وأوضح المتحدث أن 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة، داعيا الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للإصابة.

وفيما يتعلق بالإغلاق الجزئي، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن "جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق منع التجول".

وعلقت السعودية الدخول والخروج من محافظة جدة الأحد، بعد أن طبقت ذلك من قبل في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ومددت المملكة، السبت، ولأجل غير مسمى، تعليق رحلات الطيران الدولية، وحظرا على الحضور لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص.

وفرضت السعودية حظرا جزئيا للتجول في بعض المناطق.