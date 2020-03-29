وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخين، ليل السبت، ونجمت عنهما إصابات بين عدد من الأبرياء.

وجددت الخارجية الإماراتية، في بيان، تضامنها الكامل مع الرياض إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين،وأكدت الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها و دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأشارت دولة الإمارات إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي و اعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

وشددت على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضا وحدة العالم و تضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).