وكانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أكدت أن الوزارة تلقت طلبات من الطلاب المصريين العالقين هناك لعودتهم، خاصة بعد إغلاق الجامعات وأماكن إقامتهم أيضا بعد انتشار فيروس كورونا.

وبدأ تطبيق قرار الحكومة المصرية بوقف رحلات الطيران، ابتداء من 19 مارس، وتم مده حتى منتصف أبريل.

وباشرت جميع الشركات التابعه لقطاع الطيران، في تنفيذ مهام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، حيث أجريت عمليات تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات شركة "مصر للطيران"، وجميع مباني المطارات وهناجر الصيانة ومكاتب الموظفين.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت عيادات متنقلة للقيام بأعمال الكشف الطبي على العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية داخل دائرة وزارة الطيران المدني ومطار القاهرة، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمنع انتشاره.