وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه سيتم تمديد تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: "انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)".

وأضاف "تقرر تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وذلك حتى إشعار آخر. وتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، وذلك حتى إشعار آخر".

واشتمل القرار أيضا على "تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر، وتمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واتخذت السعودية إجراءات صارمة، في وقت مبكر، لاحتواء الفيروس، بما في ذلك وقف رحلات الطيران الدولية، وتعليق العمرة على مدارالعام، وإغلاق المساجد والمدارس والأسواق والمطاعم، وفرض حظر التجول.