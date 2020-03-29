وذكرت النيابة المصرية في بيان: "إنشاء أو استخدام موقع على شبكة المعلومات لنشر شائعات عن فيروس كورونا عقوبتها الحبس عامين وغرامة تصل 300 ألف جنية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريا.

وأوضحت الوزارة أن الحالات هم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما لفت إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاما من محافظات القاهرة ودمياط والمنيا وبورسعيد.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.