وتم توقيع الكشف الطبي القادمين جميعا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفقا لمراسل سكاي نيوز عربية.

وذكرت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه تم التنسيق مع وزارة الهجرة وسلطة الطيران المدني الكويتية لتنظيم رحلات استثنائية لعودة المصريين من الكويت، بطائرات "بوينغ 777 " لاستعاب أكبر عدد من الراغبين في العودة للبلاد.

وبدأ تطبيق قرار الحكومة المصرية بوقف رحلات الطيران، ابتداء من 19 مارس، حتى نهاية الشهر الجاري.

وباشرت جميع الشركات التابعه لقطاع الطيران، في تنفيذ مهام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، حيث أجريت عمليات تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات شركة "مصر للطيران"، وجميع مباني المطارات وهناجر الصيانة ومكاتب الموظفين.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت عيادات متنقلة للقيام بأعمال الكشف الطبي على العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية داخل دائرة وزارة الطيران المدني ومطار القاهرة، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمنع انتشاره.