وتكافح تونس التي تعاني من بنية صحية ضعيفة لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن بلغت عدد حالات الإصابة حتى الآن 227 حالة إضافة إلى ست حالات وفاة.

وتحشد السلطات التونسية جهودها مع المقرضين والشركاء الدوليين للمساعدة في مواجهة "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة التونسية إن أطباء بدؤوا في استخدام دواء "الكلوروكين" مع أدوية أخرى في تجارب سريرية لعلاج مرضى كورونا.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن فرض حظر تجول، في تشديد للإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس. كما تقرر إغلاق المقاهي والحدائق العامة والأسواق وحظرت الصلاة في المساجد، وجرى أيضا إغلاق الحدود البحرية والبرية والجوية.

وكانت الحكومة قد انتقدت عدم التزام كثير من المواطنين بتوصيات بتجنب التجمعات، قائلة إنها ستضطر لتطبيق القانون على المخالفين.