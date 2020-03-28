وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، السبت، تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى الرابع من أبريل، في وقت سجلت فيه 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات التي جرى تشخصيها حتى الآن إلى 468 حالة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 55 حالة.

وتوصي الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

وتنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.