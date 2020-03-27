وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الحالات الجديدة تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، مشيرة إلى أنها تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من سيريلانكا، الأردن، فلسطين، سوريا، إيران، جزر القمر، الصين، السعودية، فيرغيزستان، البوسنة، صربيا، اليونان، أوروغواي، رومانيا، السويد، جنوب أفريقيا، العراق و اليمن وشخصين من النيبال وإثيوبيا وأربعة أشخاص من الإمارات وخمسة أشخاص من كل من بريطانيا، باكستان ولبنان، وثمانية أشخاص من بنغلاديش و23 حالة من الهند.

وأوضحت الوزارة أن "جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

وتابعت "تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 405 حالات".

كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت شخصا من باكستان وشخصين من بنغلاديش، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 55 حالة.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

ونصحت الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.