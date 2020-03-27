ويتألف الوفد الطبي الصيني من 13 طبيبا متخصصا و8 أطباء ممارسين، من ضمن الأطقم الطبية التي شاركت في مكافحة فيروس "كورونا" في الصين، على متن رحلة خاصة.

كما يضم الوفد خبراء ومختصين في الأمراض المعدية، لعرض التجربة التي خاضوها ضد هذا الوباء الذي ظهر في الصين.

وسيزود الخبراء الصينيون الأطباء الجزائريين بالمعرفة في هذا المجال، لمساعدتهم في الإدارة الصحيحة للحالات المؤكدة.

وسيقوم الوفد الطبي الصيني بأمر من السلطات الصينية، بتقديم هبة من سلطات بكين تضم كمية كبيرة من أجهزة الفحص والكواشف عن الفيروس، إضافة إلى معدات طبية على غرار الكمامات والنظارات الطبية وبدلات الوقاية وكذا تجهيزات الإنعاش الطبي.

وأعلنت الجزائر تسجيل 42 إصابة جديدة مؤكدة ووفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر يوم الجمعة، لتصل الحصيلة الإجمالية الى 409 حالة مؤكدة و 26 حالة وفاة.

وكانت السلطات الجزائرية، قد أعلنت، فرض حظر تجول في العاصمة و"حجر كلي" في ولاية البليدة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار وباء كورونا.

كما منعت السلطات التجمعات لأكثر من شخصين، في كل ولايات البلاد، وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وسيشمل حظر التجول، الذي يطبق من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، ولايات في وسط وشرق وغرب البلاد تشهد زيادة في حالات الإصابة.