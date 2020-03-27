واعتبر حساب رئاسة الوزراء المصري على "فيسبوك" أن اتخاذ هذه القرارات جاء للتيسير على الطلاب "في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر (بالنسبة إلى إجراءات مواجهة فيروس كورونا) مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية".

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

شهادة الثانوية العامة.. سوف تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.

الصفان الأول والثاني الثانوي.. سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي).. يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للفصل الدراسي الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.

سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020، وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.

و سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (التي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي فقد تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.