وفي وقت سابق، وجه وزير المالية غازي وزني تعميما إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة المجالس والصناديق العامة يطلب فيه تعليق العمل ببند في تعميم سابق حتى إشعار آخر.

وتمت الموافقة على طلب بتمديد الإغلاق في اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، الخميس، بحضور كبار المسؤولين، بما يشمل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الصحة وقائد الجيش. وعقدت جلسة لمجلس الوزراء بعد الاجتماع.

وأعلن لبنان، الخميس، تسجيل 35 إصابة جديدة، بما يرفع العدد الإجمالي حتى الآن إلى 368 مصابا، ووفاة ستة أشخاص.

وكان لبنان قد أعلن حالة طوارئ طبية في 15 مارس، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وأمر بإغلاق أغلب المؤسسات العامة والخاصة. ومطار بيروت مغلق أيضا.

وعلى الرغم من عدم وصول لبنان لمرحلة إعلان حظر التجول فقد طلب رئيس الوزراء حسان دياب، السبت الماضي، من قوات الأمن تطبيق إجراءات أكثر صرامة لدفع الناس للالتزام بالتعليمات.