وجاء هذا القرار في الوقت الذي أعلن فيه مصدر طبي عراقي عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 29 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" 346 إصابة، شفي منهم 103 أشخاص.

ووفقا لما ترتب عليه المؤتمر الخاص، الذي عقد برئاسة رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء الماضي، فقد تقرر، إلى جانب الإغلاق التام للمناطق التي يظهر فيها الفيروس، تخصيص عدد من أفواج الجيش العراقي لتعزيز إجراءات الحظر ومساندة قوات الشرطة بالسرعة الممكنة.

كما تم تخويل معاون رئيس أركان الجيش للعمليات بالاتصال بالمحافظين وقادة الشرطة، وطبع ملصقات وإنجاز منشورات توعوية بهدف إسقاطها بواسطة طائرات القوة الجوية وطيران الجيش، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وتقرر أيضا، توفير مستلزمات التطهير والتعقيم، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين عبر مكبرات الصوت للتعريف بخطر وباء كوفيد-19 والوقاية منه، إضافة إلى قيام القيادات ضمن قاطع المسؤولية بالتعاون مع كوادر وزارة الصحة لتطهير وتعقيم المحلات والأسواق والأزقة.

وكان مجلس الوزراء العراقي أصدر، الخميس، قرارا بتمديد حظر التجوال في البلاد حتى 11 أبريل المقبل، في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويأتي هذا التمديد فيما كانت الحكومة العراقية، قد أعلنت في الثاني والعشرين من مارس الجاري، تمديد حظر التجوال في البلاد حتى السبت.

وفي وقت سابق، قالت خلية الأزمة الخاصة لمواجهة فيروس كورونا في العراق، إن الحظر يشمل تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية والمدارس حتى التاريخ نفسه، على أن يتم إعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.

وتوعدت الحكومة العراقية، في بيان، بعقوبات تشمل فرض غرامات ومصادرة السيارات، على المخالفين لحظر التجوال المفروض، تجنبا لمخاطر تفشي فيروس كورونا.