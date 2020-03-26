وأكد الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على تويتر "بروح التضامن والتكاتف العالمي، تشارك الإمارات اليوم في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف ولي عهد أبوظبي "نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأشار إلى أن شعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر.

ومساء الأربعاء، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن العالم يواجه جائحة كورونا التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي.

وأوضح الملك سلمان في تغريدات على حسابه بتويتر "نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتعزز دور حكوماتنا وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".

ويوم الثلاثاء، أعلنت السعودية، أن الملك سلمان سيرأس اجتماعا عبر الفيديو مع قادة دول مجموعة العشرين يوم 26 مارس لتنسيق جهود مواجهة وباء كورونا.

وذكر بيان أن "العاهل السعودي يترأس قمة استثنائية افتراضية لزعماء مجموعة العشرين في 26 مارس لبحث سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وكانت المملكة، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، قد دعت الأسبوع الماضي الزعماء للتحاور عبر مؤتمر فيديو في ظل الانتقادات بأن المجموعة تقاعست في استجابتها للأزمة العالمية.