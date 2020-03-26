وذكر السيسي في التدوينة: "في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من إجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، اتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين".

وأضاف "أؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات القوات المسلحة والشرطة المدنية البواسل وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".

وتابع: "أقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، عن خروج 15 حالة، الأربعاء، من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين تماما من الفيروس إلى 95 حالة حتى الأربعاء، من أصل الـ 113 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتا إلى وفاة مواطن مصري (63 عاما) من محافظة المنوفية.

ولفت مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.