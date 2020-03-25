وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، خلال مؤتمر صحفي، أن مراكز الضبط الأمني ستتولى إنفاذ هذا المنع في كافة الطرق الرئيسية والفرعية، والبرية والزراعية، من وإلى المناطق الثلاثة عشرة.

وفي وقت سابق، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سكان مناطق المملكة الـ13 بمنع الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

فضلا عن ذلك، أكدت السلطات السعودية منع الدخول والخروج من عدة مدن في المملكة؛ وهي العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الداخلية السعودية، أن قرار حظر التجول في المدن الثلاث سيبدأ يوم الخميس على الساعة الثالثة، وحتى انتهاء الحظر لـ21 يوما.

وحثت السلطات المواطنين والمقيمين على الالتزام بهذه الإرشادات، قائلة إنها ستكون ذات أثر بالغ في الحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

واتخذت السعودية إجراءات صارمة، في وقت مبكر، لاحتواء الفيروس، بما في ذلك وقف رحلات الطيران الدولية، وتعليق العمرة على مدارالعام، وإغلاق المساجد والمدارس والأسواق والمطاعم، وفرض حظرالتجول ليلا