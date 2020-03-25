وقال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، في مؤتمر صحفي، إن السلطات جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات، لكن "نتمنى ألا ندخل في المرحلة الثالثة من الإصابات، أي تجاوز ألف حالة إصابة".

وأضاف هيكل أن المواطنين مطالبون بأن يعوا خطورة الوضع، لاسيما أن الحكومة تواجه بدورها أزمة في معالجة التحديات الاقتصادية المترتبة عن وباء كورونا، مضيفا: "لا نعرف متى ستنتهي هذه الأزمة في مصر والعالم".

وشدد على أن الإجراء المطلوب هو ملازمة المنازل قدر المستطاع، مطالبا المواطنين باحترام مواعيد الحظر حرصا على سلامتهم، قائلا إن عقوبات بالغرامة والحبس ستفرض من يخالفون هذه التوجيهات، لأن الوباء لا يقبل الاستهتار، على حد وصفه.

وأشار هيكل إلى أن تقيد الناس بالحظر المفروض، خلال الأسبوعين المقبلين، هو الذي سيحدد المرحلة الموالية من الوباء.

من ناحيتها، قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بشكره للطواقم الطبية نظير الجهود التي يقومون بها.

وأضافت أن رئاسة مجلس الوزراء أقرت حوافز للطواقم الطبية، مشيرة إلى أن من يعملون في الصحة في أتم الاستعداد، "هم أبطال فعلا ونحن نشكرهم".

وبيّنت الوزيرة المصرية أن السلطات تولي هذا القدر الكبير من الاهتمام لموظفي الصحة لأنهم يتولون حماية المجتمع.

جدير بالذكر أن عدد الحالات المصابة بكورونا والتي تم اكتشافها في مصر حتى مساء الثلاثاء هو 402 إصابة.



