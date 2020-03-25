وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إن المملكة سجلت ارتفاعا في حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 29 حالة.

وأقرت السعودية، الأربعاء، المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سكان مناطق المملكة الـ13 بمنع الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس وحتى انتهاء مدة المنع من التجول التي سبق وأن أعلنها العاهل السعودي.

ولا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهات المعنية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونصت الإجراءات الجديدة على "تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون للجهة المعنية، بناء على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق".

وكانت السعودية قد أعلنت، الثلاثاء، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لمقيم أفغاني، يبلغ من العمر 51 عاما.