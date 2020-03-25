وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سكان مناطق المملكة الـ13 بمنع الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس وحتى انتهاء مدة المنع من التجول التي سبق وأن أعلنها العاهل السعودي.

و"لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونصت الإجراءات الجديدة على "تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في" مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون للجهة المعنية، بناءا على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق.

وكانت السعودية قد أعلنت، الثلاثاء، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لمقيم أفغاني، يبلغ من العمر 51 عاما.

وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، إن الوفاة حدثت مساء الاثنين عندما تدهورت صحة الرجل سريعا بعد نقله إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات في المدينة المنورة.

واتخذت السعودية إجراءات صارمة، في وقت مبكر، لاحتواء الفيروس، بما في ذلك وقف رحلات الطيران الدولية، وتعليق العمرة على مدارالعام، وإغلاق المساجد والمدارس والأسواق والمطاعم، وفرض حظرالتجول ليلا.