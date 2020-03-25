وقال الرزاز: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضاً لخدمة التوصيل (...) من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس".

وأضاف "سنبدأ الأربعاء بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها. ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً".

لكنّ الرزاز شدّد على وجوب أن "يصل المواطن إلى هذه المحال (الأربعاء) على قدميه وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقلّ عن متر ونصف، وذلك يقتصر على المواطنين بين سن الـ16 وسن الـ60".

وأضاف محذّراً من أنّه "إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كتلك التي رأيناها (الثلاثاء) سيتم إغلاق المحال أو المنشآت التي تحدث فيها تجاوزات"، مشيراً إلى أنّ السلطات "ستستمر بمنع حركة المركبات منعاً باتّاً".

وكانت الحكومة فرضت حظر تجوال اعتباراً من السبت الماضي وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع استمرار حظر التجوال بدأت 190 حافلة تابعة لأمانة عمّان الثلاثاء بتوزيع الخبز على المواطنين داخل أحيائهم السكنية التي شهدت أحياناً تجمهراً وتدافعاً.

وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم، ودعا الرزاز المواطنين الى ملازمة بيوتهم والبقاء فيها "وقائياً".

وكانت السلطات حذّرت من أنّ مخالفة حظر التجواّل، الذي دخل الثلاثاء يومه الرابع، قد تؤدّي بصاحبها إلى الحبس الفوري لمدّة قد تصل إلى سنة.

من جهته، قال ناطق إعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم "القبض على 1657 شخصاً خرقوا أوامر حظر التجوّال وتم تحويلهم لمراكز التوقيف التابعة للقوات المسلّحة".

ودعا المواطنين إلى "التزام منازلهم وعدم الخروج تحت أي ظرف كان"، مؤكّداً أنّه "سيتمّ ضبط كل مخالف وستتّخذ بحقه الإجراءات القانونية".

وكان وزير الداخلية، سلامة حمّاد، قال الاثنين إنّ "المخالفين لحظر التجوال سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، ثم ينالون عقابهم وفق القانون"، مشيراً إلى تخصيص "أربعة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة لمن يخالف قرار حظر التجواّل".

من جهة أخرى، قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، مساء الثلاثاء إنّه "سجّلت في المملكة (الثلاثاء) 26 حالة جديدة" للإصابة بفيروس كورونا.

واضاف أن عدد الإصابات المسجّلة حتى اليوم بلغ 153 حالة، معتبراً أنّ هذه الأرقام "ما زالت ضمن المؤشر غير الخطير لكن تدعونا إلى مزيد من الحذر".