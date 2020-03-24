يأتي ذلك "في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، وفي إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

جاء ذلك في تعميم لوزارة الداخلية أصدرته، الثلاثاء" إلحاقا ببيانها السابق وتجاوباً مع استفسارات الجمهور حول اشتراطات ارتداء الكمامات. وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وشددت الوزارة في بيانها على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها.