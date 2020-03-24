وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الثلاثاء، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور ظهور أى إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأشار بيان للوزارة إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا، وبهذا يكون عدد الحالات التي تم اكتشافها في مصر حتى مساء الثلاثاء هو 402 إصابة، و20 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن مع الجمهور لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.