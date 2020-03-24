وأكد وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن الإصابة بالفيروس هي لمواطن سوداني قدم من إحدى الدول العربية يوم السبت الماضي، دون ذكر اسم تلك الدولة، مشيرا إلى أن الحالة تخضع لإجراءات العزل الصحي.

وقال الوزير إن الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي جاء منها.

وأبان وزير الإعلام، أن هناك تعاونا بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وسجل السودان، في الأيام الماضية، إصابتين بالفيروس، لمواطن خمسيني توفي جراء الإصابة، وأجنبي يعمل في الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان، قرر فرض حظر للتجول في جميع المدن، من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من الثلاثاء.