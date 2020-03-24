ووفق وزارة الصحة، فإن حالة الوفاة المسجلة تعود لمقيم أفغاني في المملكة.

وإثر إعلان الإصابات الجديدة، يكون العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في السعودية قد وصل إلى 767 شخصا.

وفي سياق متصل، دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، كافة المواطنين والمقيمين في السعودية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

وحث آل الشيخ على أهمية التقيد بتعليمات السلطات، وأهمها البقاء بالمنازل.

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقالت الداخلية السعودية، إن من يخالف أمر منع التجول "يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار".

وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.

وأضافت أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقا لما تحدده الجهة المختصة.