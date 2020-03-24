وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن "الزائرين المتواجدين في الدولة والذين تعذر عليهم مغادرتها نظرا لإغلاق الكثير من الدول أجواءها ومنافذها الحدودية هم محل اهتمام وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم بالدولة وفقًا للآلية التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة".

وذكرت الهيئة في بيان لها أنها حريصة على التعامل مع مختلف التطورات المرتبطة بالإجراءات المتخذة على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بما يحقق الرعاية المفترضة لكل المقيمين على أرض الدولة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإماراتية تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود لجنسيات مختلفة، لافتة إلى أن شخصا واحدا نقل العدوى إلى 17 آخرين.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رصد الحالات تم من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ليصل إجمالي الحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس في الإمارات إلى 198.

كما قررت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات، الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 ".